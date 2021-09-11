Норрис намерен бороться с Ферстаппеном в спринт-квалификации Гран-при Италии

Монца, 11 сентября. Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о предстоящей спринт-квалификации Гран-при Италии «Формулы-1».

Ландо Норрис в интервью пресс-службе «Формулы-1» поделился ожиданиями от спринт-заезда в рамках Гран-при Италии, который пройдет на автодроме «Монца». Пилот считает, что в сегодняшней гонке «Макларен» сможет конкурировать с «Ред Буллом». Норрис намерен улучшить результат квалификации и обойти Макса Ферстаппена.

«Я не говорю, что мы будем бороться с «Мерседесом», но у нас будет шанс бросить вызов «Ред Булл». Мы стартуем впереди Переса, я буду совсем рядом с Максом — так что да, с почти пустыми баками у нас должен быть шанс», — подчеркнул британский автогонщик.

В квалификации Гран-при Италии победу одержат пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его партнер по команде, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал вторым. Норрис показал четвертый результат.

Ранее экс-тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк завершил карьеру. Под его руководством национальная команда стала бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.