Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 10:23
10:20
Экономика
Финансист Звонова объяснила феномен дороговизны золота
10:15
Армия
Расчеты «Искандер-М» выполнят пуск баллистической ракеты на учениях «Запад-2021»
10:14
Общество
С Днем секретаря: как отметить и что подарить на профессиональный праздник
10:13
Общество
Синоптик Вильфанд заявил о начале бархатного сезона на российских курортах
10:13
Общество
Работники зоопарка в Новосибирске отпустили на волю четырех аргали
10:12
Наука
Антрополог из Университета Хельсинки выяснил, как жили первобытные люди в Европе
10:11
Происшествия
Вора в законе Левана Сухумского могут экстрадировать из Испании в Россию
10:11
Экономика
Увеличение числа должников привело к росту ставок по кредитным картам
10:10
Политика
Политолог Бортник назвал причину завышения средней зарплаты на Украине
10:09
Весь мир
Конец бесславной эпохи: 20 лет прошло с терактов 11 сентября в Нью-Йорк и начала Войны с терроризмом
Все новости

Норрис намерен бороться с Ферстаппеном в спринт-квалификации Гран-при Италии

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 09:43
Спорт
Норрис намерен бороться с Ферстаппеном в спринт-квалификации Гран-при Италии
Global Look Press  /  Florent Gooden/Keystone Press Agency

Монца, 11 сентября. Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о предстоящей спринт-квалификации Гран-при Италии «Формулы-1».

Ландо Норрис в интервью пресс-службе «Формулы-1» поделился ожиданиями от спринт-заезда в рамках Гран-при Италии, который пройдет на автодроме «Монца». Пилот считает, что в сегодняшней гонке «Макларен» сможет конкурировать с «Ред Буллом». Норрис намерен улучшить результат квалификации и обойти Макса Ферстаппена.

«Я не говорю, что мы будем бороться с «Мерседесом», но у нас будет шанс бросить вызов «Ред Булл». Мы стартуем впереди Переса, я буду совсем рядом с Максом — так что да, с почти пустыми баками у нас должен быть шанс», — подчеркнул британский автогонщик.

В квалификации Гран-при Италии победу одержат пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его партнер по команде, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал вторым. Норрис показал четвертый результат.

Ранее экс-тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк завершил карьеру. Под его руководством национальная команда стала бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Норрис намерен бороться с Ферстаппеном в спринт-квалификации Гран-при Италии
формула-1 ферстаппен гран-при италии спринт-заезд норрис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru