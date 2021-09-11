Столтенберг: ответственность за приход талибов к власти лежит на афганском правительстве

Брюссель, 11 сентября. Боевики смогли захватить власть в Афганистане из-за падения правительства республики, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию The New York Times.

При этом он ушел от прямого ответа на вопрос о том, мог ли вывод американского вооруженного контингента ускорить падение Кабула. По его словам, этот момент следует анализировать исследователям.

«Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов», — подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что в сложившейся ситуации стремится сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом, а также обеспечить эвакуацию людей из Афганистана.

Последние подразделения Вооруженных сил США покинули Афганистан в конце августа. К тому моменту власть в республике уже захватили боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Как сообщает «Царьград», президент России Владимир Путин ранее дал оценку последствиям американского военного присутствия в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.