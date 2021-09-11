Disney откажется от гибридного проката фильмов в пользу кинотеатров

Лос-Анджелес, 11 сентября. Студия Disney расширила прокатное окно для будущих премьер, запланированных до конца 2021 года. Проекты кинокомпании будут выходить эксклюзивно в кинотеатрах.

Кинотеатры получат эксклюзивное право на показ предстоящих премьер студии Disney. Прежде картины выходили одновременно на стриминг-сервисе Disney+ и больших экранах — компания приняла решение о гибридном прокате на фоне пандемии. Однако теперь студия готовится значительно расширить прокатное окно для проектов.

Так, блокбастер «Вечные» станет доступен лишь в кинотеатрах в течение 45 дней, лишь затем выйдет на стриминг-платформе. Ремейк «Вестсайдской истории» также станет доступен в онлайн-кинотеатре через тот же срок, передает Reuters.

Поводом для принятия такого решения могли послужить сразу две причины. Первая связана с судебным иском против Disney со стороны актрисы Скарлетт Йоханссон, которая утверждает, что недополучила прибыль из-за цифрового проката блокбастера «Черная вдова». Вторая причина может быть связана с успешной премьерой супергероики «Шан Чи и легенда десяти колец», которая вновь возглавила кассу к прошлому четвергу.

Disney готовится представить новых супергероев в блокбастере «Вечные», который выйдет в кинотеатрах 5 ноября. Недавно актриса Анджелина Джоли объяснила, почему согласилась исполнить в фильме одну из главных ролей.