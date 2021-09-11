Омбудсмен Титов перечислил отрасли с высокими зарплатами менеджеров

Москва, 11 сентября. Уровень заработных плат, которые получают управленцы крупных компаний, прокомментировал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Топ-менеджмент должен зарабатывать хорошо, такую точку зрения высказал Титов в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что доходы более миллиона рублей на таких позициях обусловлены высокой ответственностью. Причем по меркам Европы и США это не большие суммы.

Больше всего могут заработать менеджеры в обрабатывающей промышленности, области информации и связи, финансовой и страховой деятельности. Это подтверждается данными Росстата. Ведомство сообщает, что в России порядка 17 тыс. человек получают зарплату свыше миллиона рублей.

Титов призвал тщательнее следить за заработком руководства инфраструктурных монополий. Он уверен, что плохая работа в этой сфере может повредить малому бизнесу. Он также называл высокую ключевую ставку Центробанка препятствием для развития предпринимательства.

Краснодарский край ранее попал в список регионов, где можно официально заработать миллион рублей в месяц. Больше всего сотрудников с таким доходом зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Сахалинской областях и Краснодарском крае, пишет «ФедералПресс».