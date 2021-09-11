Режиссер Кончаловский назвал удивительные качества Федора Добронравова

Советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, народный артист России Федор Добронравов сегодня празднует 60-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляра поздравил кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом над своим фильмом.

«Сейчас мы сняли картину «Мой папа — вождь». Она еще в работе. Он (Федор Добронравов. — Прим. ФАН) там исполнил роль. Может быть, она самая яркая, хотя и не главная. Я получил огромное удовольствие от работы с ним. Федор — человек удивительного профессионализма и удивительных человеческих качеств. Про талант я даже и не говорю», — сказал кинорежиссер.

Егор Кончаловский также назвал самые яркие, на его взгляд, черты Федора Добронравова.

«Удивительная деликатность. Удивительная подготовленность к съемкам, чего не могу сказать об артистах более младшего поколения, для которых сейчас во главе угла стоит принесли ли им виноград на площадку, и, не дай бог, какая-нибудь переработка, за которую нужно платить огромные деньги. Молодые артисты смотрят сейчас на жизнь исключительно сквозь призму зарплаты. Этого совершенно нельзя сказать о Федоре. Он удивительно дисциплинированный, скромный и тихий человек», — отметил собеседник ФАН.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес юбиляра.

«По меньшей мере еще столько же лет радовать нас своей компанией. Хороших ролей! Здоровья! Естественно, желаю, чтобы я неоднократно увидел его в моих кинокартинах!» — подытожил Егор Кончаловский.

Ранее актер Сергей Кошонин через ФАН поздравил с днем рождения артиста Виктора Бычкова. По словам собеседника, в имениннике сочетаются детская наивность и мудрость старика.