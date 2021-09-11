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Медведев призвал страны объединить усилия в борьбе против терроризма

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 09:32
Политика
Медведев призвал страны объединить усилия в борьбе против терроризма
vk.com  /  Дмитрий Медведев

Москва, 11 сентября. Представители террористических организаций могут повторить события, произошедшие 11 сентября 2001 года, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Террористы могут повторить события 11 сентября, когда были захвачены пассажирские самолеты и направлены в башни-близнецы в Нью-Йорке, отметил Медведев. Поэтому необходимо объединить усилия стран в борьбе «со злом», подчеркнул он. Зампред Совбеза России призвал США к углублению сотрудничества с Россией.

«Террористы в любой момент могут совершить не менее кровавые теракты, чем в сентябре 2001 года. А значит — необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками», — подчеркнул Медведев.

Ранее политик заявил, что американская миссия в Афганистане обернулась катастрофическими последствиями. Присутствие военного контингента Соединенных Штатов в этой стране обошлась Вашингтону в астрономическую сумму, добавил Медведев.

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