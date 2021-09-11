Эксперт OBI Возный рассказал о самых опасных способах согреться в неотапливаемой квартире

Москва, 11 сентября. Некоторые способы согреться в неотапливаемой квартире могут привести к коротким замыканиям и пожарам. Об этом рассказал эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Вадим Возный.

По его словам, зачастую опасные ситуации возникают в период похолоданий, когда отопительный сезон еще не начался. Однако не стоит пытаться согреться с помощью обогревателей мощностью более 1 киловатта в домах старой постройки, где не менялась алюминиевая проводка.

«Да и маломощные нужно включать с большой осторожностью, потому что розетки, рассчитанные на подключение, допустим, роутера или зарядки для мобильного телефона, могут не выдержать нагрузки и в один киловатт. В таком случае может сгореть провод», — заявил Возный в интервью РИА Новости.

Кроме того, для питания конвекторного обогревателя важно применять заземленную розетку. Эксперт рекомендовал пригласить специалиста, который проверит розетки и объяснит, к каким именно можно подключать устройство.

В Москве тем временем начали в досрочном порядке включать отопление в соцучреждениях. Тепло подают в здания по заявкам.