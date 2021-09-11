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Медведев: операция США в Афганистане обернулась серьезными проблемами для всего мира

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 09:36
Армия
Медведев: операция США в Афганистане обернулась серьезными проблемами для всего мира
Prt Scr youtube.com  /  Правительство России

Москва, 11 сентября. Американская военная миссия в Афганистане обернулась катастрофическими последствиями, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В интервью для издания «Газета.ру» он указал на огромное количество терактов, «наркотическую угрозу» глобальных масштабов, а также уничтожение социально-экономической сферы и политической системы Афганистана.

«Последствия военного присутствия США в Афганистане, которое обошлось американскому бюджету в астрономическую сумму, выглядят поистине катастрофическими», — подчеркнул Медведев.

По его словам, в Вашингтоне слишком поздно осознали, что системные проблемы Афганистана нельзя решить военным путем. При этом власть в республике захватили люди, которых США «обвиняли в пособничестве исполнителям и вдохновителям сентябрьских терактов».

«Эта "цикличность", пожалуй, нагляднее всего свидетельствует о бессмысленности двадцатилетней военной миссии американцев в Афганистане», — заключил он.

Американский вооруженный контингент окончательно покинул Афганистан в конце августа. К тому моменту власть в стране уже захватили боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия сша афганистан медведев
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