Конец бесславной эпохи: 20 лет прошло с терактов 11 сентября в Нью-Йорк и начала Войны с терроризмом

31 августа 2021 года завершилась эпоха в истории США: в этот день американские военные официально покинули Афганистан, который оккупировали в течение 20 лет. Президент Джо Байден объявил о завершении «Войны с терроризмом», которую в 2001 году объявил 43-й президент США Джордж Буш — младший.

Поводом для объявления войны стала крупнейшая в истории серия террористических атак 11 сентября 2001 года, в ходе которых были разрушены два небоскреба Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также повреждено здание Пентагона. Власти США возложили ответственность за случившееся на террористическую организацию «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) — и всего спустя месяц после терактов американские войска начали прибывать в Афганистан.

Международная редакция Федерального агентства новостей — о том, чем обернулись крупнейшие теракты 11 сентября и как «война с терроризмом», объявленная в ответ на нападение на американской территории, обернулась усилением и распространением террористических группировок в странах Азии и Африки.

Секретные документы

На прошлой неделе — в преддверии 20-летия трагических событий 11 сентября — президент Байден подписал указ, поручив Министерству юстиции и другим организациям обнародовать засекреченные части расследования террористических атак — самого крупного расследования, которое в своей истории проводило ФБР.

«Когда я баллотировался на пост президента, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических нападениях на Америку 11 сентября 2001 года. По мере того как мы приближаемся к 20-й годовщине этого трагического дня, я выполняю это обязательство», — заявил Байден.

Засекреченные части доклада ФБР должны быть обнародованы в течение шести месяцев. Что же осталось неизвестным после детальнейшего расследования?

День, который шокировал Америку

Что же осталось неизвестным о событиях 11 сентября 2001 года? В ходе расследования происходившее в тот день было восстановлено буквально по минутам. Известно, как террористы попали в США, как им удалось захватить четыре самолета, и как они направили их в здания Всемирного торгового центра.

11 сентября 2001 года в 8:46 утра по времени Восточного побережья пассажирский самолет Boeing-767-200 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс №11 из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в северную сторону Северной башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на уровне 94-98 этажей. На его борту находился египтянин Мохамед Атта, которому было поручено командовать террористической операцией.

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Через 16 минут, в 9:02, в южную сторону Южной башни на уровне 78-85 этажей врезался Boeing-767-200 авиакомпании United Airlines, также выполнявший полет из Бостона в Лос-Анджелес.

Третьим ударом в тот день стала атака на Пентагон — в 9:37 в здание американского военного ведомства, один из наиболее защищенных объектов в мире, врезался Boeing-757-223 American Airlines, летевший из Вашингтона.

Четвертый захваченный террористами самолет упал в поле на юго-западе штата Пенсильвания в 10:03. По восстановленным аудиозаписям происходившего в пилотской кабине и в салоне самолета известно, что пассажиры и члены экипажа напали на угонщиков рейса 93, которыми руководил Зияд Джаррах, и попытались вернуть контроль над захваченным воздушным судном. Предполагается, что террористы сами направили самолет в землю, а изначальной целью захваченного самолета должны были стать Белый дом или здание Капитолия США.

Незадолго до этого, в 9:56, после пожара, который продолжался 54 минуты, Южная башня ВТЦ обрушилась. В 10:28 упала и северная башня.

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В тот день жертвами террористов стали 2977 человек — включая всех пассажиров захваченных самолетов, людей, не успевших спастись из зданий Всемирного торгового центра, сотрудников Пентагона и сотен сотрудников пожарной службы Нью-Йорка. Этот террористический акт стал крупнейшим по количеству жертв. Он оказал серьезнейшие и долговременные последствия не только на США, но и на весь мир, положив начало Войне с терроризмом, которая на долгие годы стала основной повесткой международной политики.

Самое большое расследование

Расследование террористических атак стартовало незамедлительно. Уже на следующий день следственная комиссия, которую возглавил лично глава Федерального бюро расследований США Роберт Мюллер, сообщила о том, что были установлены 19 человек, причастные к совершению атак. Большинство из них являлись гражданами Саудовской Аравии. По версии следствия, организатором террористических актов являлся еще один гражданин арабского королевства — лидер запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен.

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Следующим шагом стало установление причин обрушения башен Всемирного торгового центра. Была создана специальная комиссия, которая пришла к выводу, что небоскребы рухнули в результате ослабления несущих конструкций из-за механического воздействия и последующего пожара. Межэтажные перекрытия начали гнуться и складываться и под их весом здания разрушились.

Годом позже была сформирована «Национальная комиссия по террористическим атакам на Соединенные Штаты» или «Комиссия Кина», которая суммировала всю собранную информацию в своем отчете объемом почти в 600 страниц.

Противоречия и загадки

По мере обнародования выводов следствия у американской общественности и специалистов начали возникать все новые и новые вопросы. В первую очередь были поставлены под сомнение данные о личностях предполагаемых угонщиков самолетов: девять из 19 предполагаемых террористов-смертников, которые должны были погибнуть при самоубийственных таранах зданий Всемирного торгового центра, оказались живы-здоровы и дали интервью СМИ.

Стало очевидно, что навыки предполагаемых террористов в пилотировании были более чем скромными: по воспоминаниям летных инструкторов, которые давали уроки управления самолетом нескольким предполагаемым угонщикам, например Мохамеду Атте, который учился в летной школе в Венеции, штат Флорида, они с трудом могли совладать с управлением легкомоторной «Цессны» — каким же образом они могли управлять тяжелыми пассажирскими авиалайнерами с такой точностью, чтобы не промахнуться мимо «свечек» Всемирного торгового центра и на низкой высоте врезаться в здание Пентагона?

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Далее выступили проектировщики Башен-близнецов, которые подвергли критике выводы комиссии о причинах обрушения зданий ВТЦ. По их словам, еще на этапе проектирования прочность конструкции рассчитывалась с учетом возможного столкновения самолета с башнями и небоскребы не могли рухнуть после такого воздействия. Ни до, ни после 11 сентября 2001 года ни один небоскреб в мире не разрушился в результате пожара, даже более интенсивного и продолжительного.

Многие наблюдатели отметили скорость, с которой разрушались небоскребы — она фактически равнялась скорости свободного падения, что опровергает официальную версию о поэтажном разрушении небоскребов. К тому же, в случае ослабления несущей способности стальных балок, которые составляли силовой каркас здания, сначала под воздействием силы тяжести должны были накрениться и рухнуть верхние этажи — так, как падает срубленное дерево. Однако вместо этого оба здания упали строго вниз.

Global Look Press / KFS / http://imagebroker.com

Следующим необъяснимым моментом стало разрушение 47-этажного здания 7 Всемирного торгового центра. Оно рухнуло в 17:20 —более чем через семь часов после обрушения первых двух башен. При этом здание находилось дальше всех от Северной и Южной башни и получило наименьшие повреждения от обломков. Загадочности этой ситуации добавило то, что канал BBC сообщил о разрушении ВТЦ 7 за 20 минут до того, как здание рухнуло. Позже записи этой трансляции бесследно исчезли.

Большинство свидетелей сравнивают разрушение зданий Всемирного торгового центра с контролируемым сносом. Более того, многие свидетели заявляли о серии взрывов на уровне земли, которые предшествовали падению небоскребов.

Некоторые исследователи заявили, что обнаружили в пыли от обломков зданий ВТЦ следы химического вещества термит, которое используется при промышленном сносе зданий. Множество вопросов вызвало и поспешное уничтожение важнейших улик — стальных балок, которые составляли силовой каркас зданий. Специалисты были удивлены и возмущены, что им, в нарушение процедуры, не предоставили возможность исследовать образцы.

Global Look Press / Laura Farr / AdMedia

Падение самолета на Пентагон также вызвало острые дебаты: согласно выводам следствия, угнанный Boeing-757 совершил разворот на 270 градусов с резким снижением и пролетел несколько километров на высоте около шести метров. Самолет с размахом крыльев в 38 метров, врезался в здание американского военного ведомства, пробив в нем дыру размером пять метров.

Остается неизвестным, куда пропали обломки крушения: на месте предполагаемого крушения из обломков самолета остались только черный ящик и штурвал. Больше никаких обломков обнаружить не удалось. Записи с 86 камер наблюдения, которые снимали обстановку вокруг здания, были изъяты. Позже общественности предоставили несколько записей, из которых невозможно сделать однозначный вывод о том, какой именно летательный аппарат врезался в здание Пентагона.

Вопросы возникли и по четвертому самолету, который разбился в Пенсильвании. Специалисты отметили необычно большой для авиакатастрофы разлет обломков лайнера. Они считают, что картина больше характерна для тех случаев, когда самолет разрушился еще в воздухе и предполагают, что рейс 93 авиакомпании United Airlines был сбит истребителем ВВС США.

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Одной из главных загадок стала эвакуация из США родственников главного подозреваемого в организации терактов — Усамы бен Ладена, который с 1998 года находился в американском списке «наиболее опасных террористов». В то время, как все гражданское авиасообщение в стране было прервано, несколько спецбортов вывезли многочисленных живших в США родственников «террориста номер один» в Саудовскую Аравию до того, как с ними успели пообщаться следователи.

Роль бен Ладена в организации терактов 11 сентября также остается под вопросом: главным доказательством его вины служит видеокассета, которая была обнаружена в одном из домов в афганском Кандагаре. На видеозаписи бен Ладен рассказывает о готовящихся атаках. Подлинность этой записи, как и обстоятельства ее обнаружения, вызывают сомнения у многих специалистов. Они хором заявляют о подделке: черты лица бен Ладена и человека на записи отличаются, подставной бен Ладен делает надпись правой рукой, тогда как настоящий бен Ладен был левшой. Двойник на записи носит золотое кольцо, в то время как ислам запрещает мужчинам носить золото.

Провокация ЦРУ?

Все эти нестыковки, привели к появлению большого количества различных альтернативных теорий, которые пытаются объяснить произошедшее в тот день.

Одна из наиболее популярных версий, которая объясняет многие факты, состоит в том, что к событиям 11 сентября причастны американские спецслужбы — Центральное разведывательное управление и разведка армии США.

В пользу этой версии свидетельствует бездействие военного командования при возникновении нештатной ситуации в воздушном пространстве страны, обнаруженные следы армейского термита — его отличительной особенностью является присутствие оксида бария, внезапные «отгулы» высшего командования в день терактов и другие косвенные факты.

Главным же доказательством причастности Пентагона к терактам сторонники альтернативных теорий считают то, что у американских военных был мотив — именно в эти дни в Вооруженных силах США должен начаться финансовый аудит. Предполагается, что уже на тот момент он мог показать перерасход средств на сумму более 2 триллионов долларов. По загадочному стечению обстоятельств, в результате предполагаемого падения самолета на здание Пентагона, в нем погибла группа офицеров, которые проводили аудит. Также по несчастливой случайности в здании ВТЦ 7, которое обрушилось последним, погибли важные архивы американских спецслужб и документы Налогового управления США.

Global Look Press / IP / Keystone Press Agency

Война с терроризмом

Война с мировым терроризмом, которая была объявлена уже в день терактов 11 сентября 2001 года, и вторжения США в Афганистан, а затем Ирак, полностью соответствовала целям неоконсервативных кругов в политике Вашингтона. Американские военные смогли найти новый образ «главного мирового зла» после дезинтеграции СССР и разрушения мирового социалистического лагеря. Более того, в течение всего нескольких лет самым различным силовым и правоохранительным структурам в США удалось добиться существенного расширения бюджетов, породив так называемый «пузырь безопасности» — сотни американских аэропортов оснащались все новыми и новыми высокотехнологичными системами проверки пассажиров и их багажа.

Одновременно Пентагон смог вновь «присосаться» к федеральному бюджету США —после падения социалистического лагеря расходы на оборону постоянно сокращались. Вице-президент Дик Чейни, отъявленный «ястреб», получил возможность определять политику государства, и направил ее вразрез обещаниям президента Буша-младшего сосредоточиться на внутренней повестке Соединенных Штатов.

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Удивительно, но теракты 11 сентября и последующие события благотворно сказались и на рейтинге самого Джорджа Буша — младшего, который был замешан в скандале из-за возможной подтасовки результатов голосования во Флориде в ходе президентских выборов 2000 года. Тогда Флорида решила исход избирательной кампании, во время которой Эл Гор обошел Буша в народном голосовании, но проиграл по количеству выборщиков.

После чудовищного теракта 11 сентября и шокировавших Америку кадров обрушения зданий Всемирного торгового центра, объявленный Бушем-младшим «крестовый поход против терроризма» вызвал небывалый всплеск милитаризма и патриотизма в США — американцы обеими руками поддерживали любые агрессивные предложения вашингтонской администрации — «найти», «наказать», «раскатать» людей, которые посмели нанести удар по самому финансовому сердцу Америки. Рейтинг Буша пошел в гору.

Неудобная правда

Несмотря на многочисленные очевидные нестыковки, финальный отчет был представлен Америке в качестве исчерпывающего ответа на вопросы о событиях 11 сентября. В нем, среди прочих нелепиц, оказались и имена всех 19 предполагаемых террористов, несмотря на то, что многие из них лично заявляли о своей непричастности.

Global Look Press / Stefani Reynolds

Вместе с тем значительная часть выводов следствия оказалась засекреченной. Лишь 3 сентября 2021 года президент Джо Байден сообщил, что он дал поручение министерству юстиции и другим профильным органам рассекретить 20 страниц доклада. На этот шаг президент был вынужден пойти под давлением родственников погибших и во исполнение своих предвыборных обещаний. Аналитики полагают, что в документах, которые должны быть преданы гласности в течение шести месяцев, содержится информация о причастности королевской семьи Саудовской Аравии к организации и финансированию терактов, что позволит родным погибших подавать в суд на членов семьи аль-Саудов.

Тем не менее, вряд ли стоит ожидать, что обнародование засекреченных данных прольет свет на события, которые навсегда изменили облик Америки и всего мира. По прошествии 20 лет можно предположить, что теракты 11 сентября станут очередным белым пятном в истории США, как и убийство президента Кеннеди, и эта тема будет и дальше стигматизировать американское общество, тщетно пытающееся добиться ответов на неудобные вопросы. И даже если родным погибших удастся получить компенсации от Саудовской Аравии, они не смогут забыть тот день, навсегда разделивший их жизнь на «до» и «после».

И что в итоге?

А «Война с терроризмом», которая продолжалась 20 лет и привела к разрушению нескольких стран, в 2021 году окончилась с практически нулевыми результатами. Разрушив Афганистан и Ирак, поспособствовав разрушению Сирии, причинив бессчетные страдания народу многих других стран, таких как Сомали, американцы не смогли ничего предложить взамен.

После 20 лет боев, в которых только по официальным данным погибли 2500 американских солдат, мир наблюдал, как марионеточные проамериканские правительство и армия светского Афганистана сложились, как карточный домик, уступив власть исламскому движению «Талибан»1 (запрещено в России). Тысячи жизней американцев и сотни тысяч афганских жизней оказались потрачены напрасно.

Более того, «Война с терроризмом» привела к масштабному разрастанию и распространению исламских террористических группировок с Ближнего Востока. Даже после объявленной гибели Усамы бен Ладена «Аль-Каида» продолжила существовать, проникнув в Африку и стремительно обретая там популярность. А одним из последствий вторжения в Ирак стало формирование террористического «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которое принесло катастрофические бедствия всему региону и было остановлено в Сирии только после вмешательства России.

Федеральное агентство новостей /

Итоги 20 лет, прошедших с 11 сентября, неутешительны — американская «война с терроризмом» оказалась пустышкой, «пузырем», раздутым американской администрацией ради бесконтрольного заработка из бюджета и возможности грабить чужие страны. Пока одна американская администрация за другой повторяла мантры о борьбе с терроризмом и «накачивала» Ближний Восток вооружением, наиболее опасные группировки находили новых союзников в бедных и страдающих от внутренних раздоров странах.

История американской «войны с терроризмом» — наглядная демонстрация того, что происходит, когда США приходят ломать чужую идеологию и чужой мир ради собственных эгоистических интересов.

1 Организация запрещена на территории РФ.