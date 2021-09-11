Юрист Краснянская назвала случаи, при которых отпуск можно перенести на следующий год

Москва, 11 сентября. Россиянам рассказали, можно ли перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на следующий год и в каких случаях это допустимо.

Согласно Трудовому кодексу России работодатель обязан предоставлять сотрудникам ежегодный оплачиваемый отпуск. Перенести отпуск можно в исключительных случаях, когда его предоставление может негативно повлиять на нормальный ход работы компании. Об этом рассказала агентству «Прайм» руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

Статья 124 ТК РФ допускает продление или перенос ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок. Это возможно в случае временной нетрудоспособности сотрудника. Также закон предполагает продление отпуска, если человек ходил на работу во время отдыха. Кроме того, в некоторых организациях есть локальные нормативные акты, которые предусматривают продление или перенос отпуска по указанным причинам.

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