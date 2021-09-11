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Депутат Рады Скороход признала обман потребителей российского газа на Украине

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 09:21
Политика
Депутат Рады Скороход признала обман потребителей российского газа на Украине
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 11 сентября. Киев покупает российский газ дороже из-за отказа от прямых поставок, рассказала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

По ее словам Украина приобретает голубое топливо из России с помощью реверса. Газ сначала поступает в Словакию, которая затем перепродает его Киеву, отметила депутат Рады. После этого украинская сторона добирает из газотранспортной системы необходимый объем, добавила она.

«Мы просто доплачиваем за транзит «туда-назад» дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», — объяснила Скороход.

Таким образом, парламентарий признала, что при такой схеме покупки Украина переплачивает за газ. Киев продолжает обманывать жителей страны, утверждая, что российское топливо не приобретается для нужд государства.

Ранее стало известно об очередном увеличении стоимости газа в странах Европы. Показатель цены пробил отметку в 700 долларов за одну тысячу кубических метров топлива.

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украина россия газ скороход
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