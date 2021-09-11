Пойманы четверо из шести палестинцев, бежавших из израильской тюрьмы «Гильбоа»

Иерусалим, 11 сентября. Четверо из шести палестинских заключенных, совершивших побег из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» на севере Израиля, были арестованы полицией еврейского государства.

Вечером 10 сентября правоохранительные органы сообщили, что первые двое были пойманы в городе Назарет, в котором большую часть населения составляют арабы. Ими оказались члены палестинской военизированной группировки «Исламский джихад» Махмуд Арда и Якуб Кадари, которые отбывали пожизненное заключение. При аресте они не оказали никакого сопротивления.

По версии СМИ, местный житель сообщил полиции о двух подозрительных лицах, после чего сотрудники правопорядка начали действовать.

Fugitive Islamic Jihad convicts Mahmoud Aradeh and Yakub Kadari were sighted by a vigilant Nazarene who called the police. pic.twitter.com/ihmYRdS6h2 — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) September 10, 2021

После того как новость о поимке двух беглецов была подтверждена, в социальных сетях палестинцы начали активно выражать разочарование и грусть в связи с повторным задержанием двух мужчин. В ряде городов, включая Дженин, Бейту, Вифлеем и Рамаллу, прошли демонстрации в солидарность с Ардой и Кадари.

Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) не комментировали инцидент. Однако представитель движения ХАМАС Абдельтаиф аль-Кану, заявил, что, несмотря на повторный арест, заключенные «одержали победу» и нанесли ущерб престижу израильской системы безопасности.

#BREAKING| A protest in Al Duheisheh refugee camp in Bethlehem in solidarity with tow of the six Gilboa prison breakers, who have been rearrested tonight. #GilboaPrisonBreak #FreeThemAll pic.twitter.com/K2URCLL9WS — Quds News Network (@QudsNen) September 10, 2021

Вскоре после задержания Арды и Кадари палестинские боевики в секторе Газа выпустили ракету в сторону Израиля. Согласно заявлению ЦАХАЛ, она была перехвачена средствами ПВО. В ответ армия еврейского государства нанесла удары по военному комплексу и складу ХАМАС.

Ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел, который, вероятно, был связан с поимкой беглецов.

IDF publishes footage of the overnight strikes in Gaza, in response to the rocket attack on southern Israel pic.twitter.com/PG5ivXrcDt — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 11, 2021

На рассвете 11 сентября были арестованы еще двое заключенных, включая Закарию Збейди — экс-командира «Бригады мучеников Аль-Аксы» и живого символа второй интифады. Другим задержанным оказался Мухаммад Арда. Точное местоположение, где были пойманы осужденные, в открытых источниках не указано.

Photos show the moment when Zakariya Zubeidi and Mohammed al-Arda were found and led back to the Israeli prisons by IOF.



Zubeidi and al-Arda were hiding in the northern occupied #Palestine four days after they escaped from Gilboa prison wirh four other colleagues. pic.twitter.com/bnaZC7gfvi — Quds News Network (@QudsNen) September 11, 2021

Головокружительный побег

Рано утром 6 августа стало известно, что через прорытый подземный ход шестеро палестинцев совершили побег из «Гильбоа» — одного из максимально защищенных мест лишения свободы во всем еврейском государстве. Там содержатся приговоренные к длительным срокам преступники, в том числе обвиняемые в терроризме.

Для палестинцев беглецы стали «героями», которым удалось освободиться от многочисленных пожизненных приговоров. Борьба против еврейского государства и участие в нападениях на израильских военных или даже гражданских лиц является источником гордости для многих жителей Западного берега и сектора Газа.

6 Palestinian prisoners escaped high-security prison in northern Israel using a tunnel.

The Israeli prison of Gilboa is one of Israel's most heavily fortified detention compounds. #FreedomTunnel #نفق_الحرية pic.twitter.com/rkNH0zkYhN — Maryam Afifi (@Maryam_Afeefi) September 6, 2021

Тель-Авив крайне болезненно воспринял побег палестинцев из тюрьмы. Инцидент нанес репутационный удар по охранной системе тюрем, а также вдохновил вооруженные группировки сопротивления на очередную волну антиизраильских выступлений, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе.