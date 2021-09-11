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Пойманы четверо из шести палестинцев, бежавших из израильской тюрьмы «Гильбоа»

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 10:58
Весь мир
Пойманы четверо из шести палестинцев, бежавших из израильской тюрьмы «Гильбоа»
Global Look Press  /  Stringer / Keystone Press Agency

Иерусалим, 11 сентября. Четверо из шести палестинских заключенных, совершивших побег из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» на севере Израиля, были арестованы полицией еврейского государства.

Вечером 10 сентября правоохранительные органы сообщили, что первые двое были пойманы в городе Назарет, в котором большую часть населения составляют арабы. Ими оказались члены палестинской военизированной группировки «Исламский джихад» Махмуд Арда и Якуб Кадари, которые отбывали пожизненное заключение. При аресте они не оказали никакого сопротивления.

По версии СМИ, местный житель сообщил полиции о двух подозрительных лицах, после чего сотрудники правопорядка начали действовать.

После того как новость о поимке двух беглецов была подтверждена, в социальных сетях палестинцы начали активно выражать разочарование и грусть в связи с повторным задержанием двух мужчин. В ряде городов, включая Дженин, Бейту, Вифлеем и Рамаллу, прошли демонстрации в солидарность с Ардой и Кадари.

Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) не комментировали инцидент. Однако представитель движения ХАМАС Абдельтаиф аль-Кану, заявил, что, несмотря на повторный арест, заключенные «одержали победу» и нанесли ущерб престижу израильской системы безопасности.

Вскоре после задержания Арды и Кадари палестинские боевики в секторе Газа выпустили ракету в сторону Израиля. Согласно заявлению ЦАХАЛ, она была перехвачена средствами ПВО. В ответ армия еврейского государства нанесла удары по военному комплексу и складу ХАМАС.

Ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел, который, вероятно, был связан с поимкой беглецов.

На рассвете 11 сентября были арестованы еще двое заключенных, включая Закарию Збейди — экс-командира «Бригады мучеников Аль-Аксы» и живого символа второй интифады. Другим задержанным оказался Мухаммад Арда. Точное местоположение, где были пойманы осужденные, в открытых источниках не указано.

Головокружительный побег

Рано утром 6 августа стало известно, что через прорытый подземный ход шестеро палестинцев совершили побег из «Гильбоа» — одного из максимально защищенных мест лишения свободы во всем еврейском государстве. Там содержатся приговоренные к длительным срокам преступники, в том числе обвиняемые в терроризме.

Для палестинцев беглецы стали «героями», которым удалось освободиться от многочисленных пожизненных приговоров. Борьба против еврейского государства и участие в нападениях на израильских военных или даже гражданских лиц является источником гордости для многих жителей Западного берега и сектора Газа.

Тель-Авив крайне болезненно воспринял побег палестинцев из тюрьмы. Инцидент нанес репутационный удар по охранной системе тюрем, а также вдохновил вооруженные группировки сопротивления на очередную волну антиизраильских выступлений, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

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