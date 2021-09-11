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Военнослужащие ВДВ отработали ночное десантирование на учениях «Запад-2021»
Армия
Военнослужащие ВДВ отработали ночное десантирование на учениях «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей

Псков, 11 сентября. Десантники Псковского подразделения ВДВ впервые совершили ночное десантирование с использованием приборов ночного видения в рамках учений «Запад-2021».

В сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства говорится, что маневры проходили на полигоне Струги Красные в Псковской области, передает телеканал «Звезда».

«Десантники впервые в истории ВДВ осуществили десантирование подразделений с использованием современных приборов ночного видения», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тренировочные мероприятия в рамках масштабных совместных учений ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021» начались на девяти российских и пяти белорусских полигонах. Под Брестом военнослужащие провели учебную спецоперацию по выявлению и уничтожению бандформирований. Учения бойцов проходили по сценарию, максимально приближенному к реально боевому, передает «Царьград».

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