Военнослужащие ВДВ отработали ночное десантирование на учениях «Запад-2021»

Псков, 11 сентября. Десантники Псковского подразделения ВДВ впервые совершили ночное десантирование с использованием приборов ночного видения в рамках учений «Запад-2021».

В сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства говорится, что маневры проходили на полигоне Струги Красные в Псковской области, передает телеканал «Звезда».

«Десантники впервые в истории ВДВ осуществили десантирование подразделений с использованием современных приборов ночного видения», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тренировочные мероприятия в рамках масштабных совместных учений ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021» начались на девяти российских и пяти белорусских полигонах. Под Брестом военнослужащие провели учебную спецоперацию по выявлению и уничтожению бандформирований. Учения бойцов проходили по сценарию, максимально приближенному к реально боевому, передает «Царьград».