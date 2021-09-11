Экипаж подлодки «Дмитров» отработал торпедные стрельбы в рамках учений «Запад-2021»

Москва, 11 сентября. Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Дмитров» Военно-морского флота России провел учения в акватории Балтийского моря, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в рамках масштабных российско-белорусских маневров «Запад-2021» моряки отработали торпедные стрельбы. Огонь велся из подводного положения по условным морским целям, которые на безопасной дистанции имитировали корабли Балтийского флота. Всего было выпущено четыре боеприпаса.

«После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды», — отметили в министерстве.

Результаты тренировочных мероприятий будут оцениваться после получения лабораторных данных о наведении торпед.

Учения «Запад-2021» стартовали на девяти российских и пяти белорусских полигонах. Военнослужащие отрабатывают профессиональные навыки на территории, растянувшейся от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей. Американские аналитики полагают, что в ходе маневров Россия намерена отработать партизанскую войну с НАТО, пишет «Царьград».