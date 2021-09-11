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При неправильном расчете пенсии россиянам посоветовали обратиться в ПФР
Экономика
При неправильном расчете пенсии россиянам посоветовали обратиться в ПФР
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 сентября. Что делать в случае неправильного расчета пенсии объяснила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Так, в первую очередь стоит обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Сотрудники обязаны дать мотивированный ответ, почему сумма рассчитана таким образом. Если пожилого гражданина не устраивает полученный ответ, ему стоит обратиться в ПФР или суд, пишет «Парламентская газета». Также, по словам Бибиковой, в трудовом стаже могут быть пробелы, связанные с уходом за ребенком или пожилым человеком, а также с работой в компании, которая не сделала запись в трудовой книжке.

«В имеющихся документах могут быть ошибки, например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать», — приводит ее слова «ФедералПресс».

Эксперты и специалисты Пенсионного фонда ранее напомнили, какие дополнительные выплаты полагаются пожилым гражданам. Подробнее сообщается в обзоре ФАН.

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пенсионеры пенсия пфр бибикова
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