«Этот день в истории». Что произошло 11 сентября, праздники, факты, люди

Цикл передач «Этот день в истории» ежедневно напоминает о событиях, которые произошли на планете в конкретную дату.

Во всем мире 11 сентября навсегда связано с трагедией, произошедшей в 2001 году в США. Именно в этот день случился один из крупнейших в мире терактов. Боевики запрещенной на территории РФ террористической организации «Аль-Каида» атаковали башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона. В результате преступных действий погибли 2996 человек.

Однако этот день ассоциируется не только с трауром. Любители советской эстетики отмечают необычный праздник — день граненого стакана, который начали производить в СССР в 1943 году.

В истории Санкт-Петербурга 11 сентября тоже имеет большое значение. В этот день был возведен один из символов Северной столицы — Александровская колонна. Столп весом в 600 тонн украсил собой Дворцовую площадь ровно 187 лет назад.

Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта ФАН «Этот день в истории».