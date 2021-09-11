Рыжаков предложил малозанятым актерам «Современника» поработать в гардеробе

Москва, 11 сентября. Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков сообщил, что актеры, играющие короткие роли в спектаклях, возможно, будут переведены на административные должности, пишет Teleprogramma.pro.

Журналистам стало известно, что на днях в «Современнике» состоялось неформальное собрание, где обсуждались наболевшие проблемы театра и предстоящие в новом сезоне гастроли.

Для всех стало неожиданностью предложение Рыжакова. Он уверен, что необходимо рассмотреть возможность предлагать редко задействованным в постановках театра штатным актерам выполнять административную работу в театре.

Таким образом, придя в театр, вы с удивлением обнаружите знакомые лица кумиров на месте гардеробщика, билетера и администратора. Свое решение Рыжаков никак не объяснил.

При этом в апрельском интервью для РИА Новости режиссер заявлял, что ни о каких сокращениях артистов речи быть не может. Но возможно, что касаемо распределения административных обязанностей у него уже тогда был план.

«Важно сделать так, чтобы у каждого артиста была возможность раскрывать свой профессиональный потенциал, продолжать развиваться, работать с разными талантливыми режиссерами, драматургами и хореографами. Надеюсь, что нам удастся создать именно такое особое пространство для сотворчества в «Современнике», которое будет точкой притяжения для самых разных художников, тонко чувствующих изменения времени и не боящихся вступить с ним в диалог», — говорил Рыжаков.

Страсти сейчас кипят не только в «Современнике». Реформация и волна сокращений коснулась и театра имени Ермоловой. Режиссер этого культурного сообщества Олег Меньшиков уволил более двадцати актеров. Известно, что в данной ситуации дело может дойти до суда.

Ранее сообщалось, что театр «Современник» обвиняли в унижении ветеранов.