Состояние пострадавших при взрыве газа в Ельце оценивается как среднее

Елец, 11 сентября. Медики оценивают состояние пострадавших при хлопке газа в двухэтажном жилом доме в городе Елец (Липецкая область) как средней тяжести. Такие данные привели экстренных службах.

Взрыв газа произошел в Ельце в ночь на субботу. Прибывшие на место спасатели начали оперативно проводить эвакуацию жильцов. Сотрудники МЧС смогли спасти двух человек, которые были доставлены в больницу.

Суммарно к работам привлекались порядка 250 специалистов и 58 единиц техники. Расследование этого инцидента взял под свой контроль Следственный комитет России.

В результате происшествия погибли два человека – женщина и 11-летняя девочка. Травмы различной степени тяжести получили также по меньшей мере шестеро. В настоящее время продолжается поиск людей, находящихся под завалами.