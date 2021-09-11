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Состояние пострадавших при взрыве газа в Ельце оценивается как среднее

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 09:04
Происшествия
Состояние пострадавших при взрыве газа в Ельце оценивается как среднее
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Елец, 11 сентября. Медики оценивают состояние пострадавших при хлопке газа в двухэтажном жилом доме в городе Елец (Липецкая область) как средней тяжести. Такие данные привели экстренных службах.

Взрыв газа произошел в Ельце в ночь на субботу. Прибывшие на место спасатели начали оперативно проводить эвакуацию жильцов. Сотрудники МЧС смогли спасти двух человек, которые были доставлены в больницу.

Суммарно к работам привлекались порядка 250 специалистов и 58 единиц техники. Расследование этого инцидента взял под свой контроль Следственный комитет России.

В результате происшествия погибли два человека – женщина и 11-летняя девочка. Травмы различной степени тяжести получили также по меньшей мере шестеро. В настоящее время продолжается поиск людей, находящихся под завалами.

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мчс скорая помощь елец липецкая область
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