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Ubisoft объявила об окончании разработки шутера Far Cry 6
Общество
Ubisoft объявила об окончании разработки шутера Far Cry 6
Скриншот игры «Far Cry 6»

Монтрей, 11 сентября. Компания Ubisoft в Twitter сообщила, что игра Far Cry 6 «ушла на золото». Это означает окончание основного этапа разработки проекта.

Теперь его отправят в печать. В ближайшие дни разработчики проведут контрольную проверку, устранят оставшиеся баги и проработают процесс оптимизации, чтобы представить полноценный патч первого дня.

Сюжет игры разворачивается в тропическом раю Яра, который находится в самом сердце Карибского моря. Игроки смогут погрузиться в атмосферу хаоса и интенсивных боевых действий, связанных с местными партизанами, а также в очередной раз попытаться ответить себе на вопрос, знают ли они, что такое безумие.

Недавно вышел трейлер Far Cry 6. В нем Ubisoft посвятила большую часть технической составляющей новой игры, которая должна погрузить игрока в атмосферу небывалой реалистичности

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разработка far cry 6 ubosoft
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