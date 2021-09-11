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Marie Claire назвал противопоказанные к разогреву в микроволновке продукты
Общество
Marie Claire назвал противопоказанные к разогреву в микроволновке продукты
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Москва, 11 сентября. Некоторые продукты теряют полезные свойства при разогреве в микроволновой печи. Иногда они выделяют вредные вещества, опасные для здоровья.

Прежде всего не рекомендуется использовать микроволновку для разморозки мяса. Из-за неравномерного прогрева в нем могут сохраниться опасные инфекции, предупреждает журнал Marie Claire. Аналогичное правило распространяется на молочные продукты, поскольку продукт может прокиснуть и лишиться живых бактерий.

Воздействие микроволн негативно сказывается на полезных компонентах, входящих в состав зерновых каш. Сосиски и бекон могут образовывать опасные продукты окисления холестерина.

«Сюда можно отнести также картофель, красный перец, ягоды, зелень и грибы», — пишут журналисты.

Полезные свойства могут покинуть и мед после разогрева. Если в микроволновку положить яйца, то после очистки они могут взорваться, что обусловлено перепадом температуры.

Неправильные пищевые привычки могут негативно сказаться на здоровье человека. Ученые ранее рассказали, какие продукты способны снизить иммуннитет человека.

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