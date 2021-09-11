ВВС США могли убить гуманитарного работника вместо боевика при атаке Кабула

Кабул, 11 сентября. Американские военные могли уничтожить гуманитарного работника вместо террориста при авиаударе на Кабул. Такую информацию привела газета The New York Times.

По заявлениям издания, военнослужащие армии США могли допустить ошибку при выборе цели. Стоит отметить, что в результате авиаудара военно-воздушных сил США погибли десять человек, из которых семь детей.

Тем временем глава Белого дома Джо Байден выступил с видеообращением к нации по случаю 20-й годовщины ужасной трагедии для всего мира – терактов в башнях-близнецах, случившихся 11 сентября 2001 года. Несмотря на громкие речи о героизме и национальном единстве, американский лидер решил не вспоминать о позорном выводе военного контингента из Афганистана, который произошел буквально недавно и является серьезной повесткой для жителей Соединенных Штатов.