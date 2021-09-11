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Инфекционист Малиновская: плохое настроение повышает риск заболеть COVID-19

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 08:26
Общество
Инфекционист Малиновская: плохое настроение повышает риск заболеть COVID-19
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Иммунная система зависит от психического состояния. При подавленном состоянии есть риск заразиться коронавирусом, заявила инфекционист Светлана Малиновская.

Плохое настроение, паника, страх или тоска способны снизить защитные функции организма. Нынешний уровень заболеваемости, по словам инфекциониста, является последствием пониженного иммунитета, передает «Радио-1».

Пациенты, которые попадают в больницу, подвержены плохому настроению и часто испытывают серьезные симптомы когнитивных нарушений. Люди сталкиваются с депрессией, отказываются от лечения и подвергаются паническим атакам.

Обезопасить себя от тяжелого течения болезни COVID-19 и вируса в целом поможет вакцинация. На сегодняшний день в России разработаны четыре препарата против коронавируса. Один из них, «ЭпиВакКорона», разработан центром «Вектор» Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости среди привитых составил менее одного процента, рассказали специалисты.

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здоровье коронавирус плохое настроение
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