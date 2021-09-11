Киев, 11 сентября. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за возможных нарушений законов вызвало на допрос 16 человек, пишет «Интерфакс-Украина».

Для дачи показаний был приглашен Дарт Вейдер, являющийся лидером одноименной партии. На допрос также вызвали руководителя концертного агентства «Аншлаг» Олега Ковалевского, экс-замминистра здравоохранения Елену Симоненко, бывшего руководители прокуратуры Харьковской и области и еще ряд украинских граждан.

Вейдер в 2019 году баллотировался на выборы в Верховную Раду от партии «Блок Дарта Вейдера». Однако победу он одержать не смог, так как не нашел достаточное количество сторонников Темной стороны. Тогда он набрал лишь 1,63% голосов избирателей.

Не исключено, что в самом НАПК заседают коррупционеры. Астролог Влад Росс в эфире телепередачи «Акценты» рассказал о нечестных и продажных людях, окружающих президента Украины Владимира Зеленского.