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Антикоррупционное агентство Украины вызвало на допрос Дарта Вейдера

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 08:09
Общество
Антикоррупционное агентство Украины вызвало на допрос Дарта Вейдера
ipu.com.ua  /  Пресс-служба Интернет партии Украины

Киев, 11 сентября. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за возможных нарушений законов вызвало на допрос 16 человек, пишет «Интерфакс-Украина».

Для дачи показаний был приглашен Дарт Вейдер, являющийся лидером одноименной партии. На допрос также вызвали руководителя концертного агентства «Аншлаг» Олега Ковалевского, экс-замминистра здравоохранения Елену Симоненко, бывшего руководители прокуратуры Харьковской и области и еще ряд украинских граждан.

Вейдер в 2019 году баллотировался на выборы в Верховную Раду от партии «Блок Дарта Вейдера». Однако победу он одержать не смог, так как не нашел достаточное количество сторонников Темной стороны. Тогда он набрал лишь 1,63% голосов избирателей.

Не исключено, что в самом НАПК заседают коррупционеры. Астролог Влад Росс в эфире телепередачи «Акценты» рассказал о нечестных и продажных людях, окружающих президента Украины Владимира Зеленского.

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