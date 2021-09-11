Более 250 специалистов прибыли на место взрыва газа в Липецкой области

Елец, 11 сентября. Ликвидацией последствий взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Липецкой области занимаются 256 человек и 58 единиц техники.

Спасателям хватает средств и сил, отметил начальник главного управления МЧС России по региону Василий Разумнов. Он отметил, что сотрудники экстренных служб продолжают поиски мужчины, который все еще может находиться под завалами.

«На ликвидации последствий задействованы 256 человек личного состава, 58 единиц техники. От МЧС — 100 человек, 15 единиц техники. Сил и средств достаточно», — уточнил Разумнов.

Инцидент произошел после полуночи в двухэтажном доме с двумя подъездами. На момент взрыва в здании находились примерно 25 человек, двое из них погибли, еще шестеро получили травмы.

Жители пострадавшего дома ранее рассказали о первых минутах после взрыва. Одна женщина рассказала, что они с мужем были вынуждены выбегать на улицу «в одних ночнушках».