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Жители соседнего дома помогали пострадавшим при взрыве газа в Ельце
Происшествия
Жители соседнего дома помогали пострадавшим при взрыве газа в Ельце
Prt Scr vk.com  /  Мой Елец | Новости

Елец, 11 сентября. Супружеская пара из дома по соседству бросилась на помощь пострадавшим во время хлопка газа в городе Елец (Липецкая область).

Жительница Кристина рассказала корреспонденту РЕН ТВ, что муж вышел проверить, откуда донесся грохот. После осознания ситуации они незамедлительно приняли решение об оказании помощи.

Кристина вспомнила, что вышла из дома в «одной ночнушке». Вместе с супругом они спасли несколько человек, пострадавших в трагедии.

«Мы вытащили женщину, которая лежала под плитой. Муж вытащил ребенка. Второго искали — она кричала...вытащили еще мужчину», — рассказала она.

Хлопок газа произошел ночью в двухэтажном жилом доме в Ельце. Погибли женщина и маленькая девочка, еще шесть человек получили травмы, им оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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