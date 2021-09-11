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Полиция поможет восстановить документы жильцам обрушившегося дома под Ельцом

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 07:47
Происшествия
Полиция поможет восстановить документы жильцам обрушившегося дома под Ельцом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Елец, 11 сентября. Жильцы двухэтажного дома, где произошел хлопок газа, получат помощь в восстановлении документов. Соответствующее заявление сделали в УМВД по Липецкой области.

Взрыв бытового газа с последующим частичным обрушением стены произошел ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Пострадали шесть человек, еще двое погибли. Под завалами были найдены тела женщины и 11-летнего ребенка.

В настоящее время спасатели почти завершили разбор первого этажа обрушившегося дома. Одна из его частей полностью разрушена и, по предварительным данным, не пригодна для проживания. В дальнейшем специалисты осмотрят оставшуюся часть дома и дадут ей оценку.

После гибели двух человек возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела взяла на личный контроль Прокуратура Липецкой области.

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взрыв газа елец липецкая область
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