Врач Сафонова: витамин D не является панацеей от вирусных заболеваний

Москва, 11 сентября. Существует распространенное мнение о сверхъестественной пользе витамина D. Подобный миф развеяла врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

По ее словам, люди часто думают, что профилактика биодобавками защитит иммунитет от любых вирусов. Как правило, больше всего магических свойств приписывают витамину D, сообщает «Российская газета».

«Это довольно популярное заблуждение. Но прежде чем начать прием, следует определить уровень витамина D в крови, чтобы грамотно подобрать дозировку. Но этот витамин — не панацея от респираторных заболеваний», — предупредил медик.

Легенды ходят и вокруг цинка с витамином С. Специалист считает, что они тоже не гарантируют максимальную защиту. По словам Сафоновой, поддержать иммунитет в период холодов способен только правильно сбалансированный рацион. Более половины всей защиты организма зависит от желудка, поэтому в первую очередь в порядок необходимо привести его, заключила врач.

Сафонова рекомендовала привиться от гриппа в сентябре-октябре. Однако стоит помнить, что нельзя совмещать эту прививку с вакцинацией от коронавируса, объяснил доктор медицинских наук Николай Крючков.