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Байден заявил о героизме и национальном единстве в 20-ю годовщину терактов в США

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 07:30
Общество
Байден заявил о героизме и национальном единстве в 20-ю годовщину терактов в США
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Джо Байден обратился к нации в видеообращении, записанном на 20-ю годовщину страшных терактов 11 сентября 2001 года.

США проводят сразу три траурные церемонии в тех местах, где 20 лет назад произошли трагедии. Накануне этих мероприятий глава государства обратился к гражданам и отчитался о произошедших изменениях.

«После 11 сентября 2001 года мы видели героизм повсюду — там, где его можно было ожидать, и там, где нельзя было ожидать. Американцы показали всем, кто стремится причинить вред Америке, что их выследят и заставят поплатиться», — заявил Байден.

Он при этом умолчал о недавнем позорном выводе войск из Афганистана и о приходе к власти в стране представителей движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Президент лишь отметил, что граждане «стали свидетелями темных сил человеческой природы, страха и гнева, обиды и насилия в отношении американцев-мусульман».

«Мы увидели, как нарушается национальное единство. Мы узнали, что это единственное, что никогда не должно разрушаться. Единство — это то, что делает нас теми, кто мы есть, Америкой в ее лучшем проявлении», — отметил Байден.

Бывшие сотрудники Белого дома ранее попросили президента США воздержаться от речи 11 сентября. Они заверили, что слова на фоне решений Байдена уже не имеют значения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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11 сентября байден видеообращение
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