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Прокуратура взяла на контроль дело о взрыве газа в Ельце

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 07:40
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о взрыве газа в Ельце
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Елец, 11 сентября. Прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов назвал неисправность газового оборудования предварительной причиной взрыва жилого дома.

Прокуратура Липецкой области взяла это дело под личный контроль. Живалов пообещал давать оперативную информацию о ходе расследования инцидента.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявил прокурор.

Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело. На месте трагедии до сих пор работают экстренные службы. Около 260 человек занимаются ликвидацией последствий взрыва.

Региональные власти сообщили, что под завалами может находиться пенсионер. Экстренные службы продолжают разбирать обломки в надежде обнаружить его живым.

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взрыв газа прокуратура елец елецкий район станислав живалов
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