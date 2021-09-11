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Разбор первого этажа обрушившегося дома под Елецком почти завершен

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 07:34
Происшествия
Разбор первого этажа обрушившегося дома под Елецком почти завершен
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Елец, 11 сентября. Спасатели почти разобрали первый этаж жилого дома, где ранее произошел взрыв бытового газа. Соответствующее заявление сделали в администрации Липецкой области.

Сейчас под завалами может оставаться еще один человек. Часть двухэтажного дома полностью разрушена и, по предварительным данным, не пригодна для проживания. Позднее специалисты обследуют оставшуюся часть, чтобы оценить ее состояние.

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме 1970 года постройки, расположенном в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области. После взрыва частично обрушилась стена. Сам дом до трагедии не был признан аварийным.

Спасатели обнаружили под завалами тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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взрыв газа липецкая область елецк
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