Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 08:50
08:43
Происшествия
ВВС США могли убить гуманитарного работника вместо боевика при атаке Кабула
08:39
Общество
Ubisoft объявила об окончании разработки шутера Far Cry 6
08:31
Общество
Marie Claire назвал противопоказанные к разогреву в микроволновке продукты
08:26
Общество
Инфекционист Малиновская: плохое настроение повышает риск заболеть COVID-19
08:09
Общество
Антикоррупционное агентство Украины вызвало на допрос Дарта Вейдера
08:00
Общество
«Неупиваемая чаша»: как День трезвости связан с Усекновением главы Иоанна Предтечи
07:54
Происшествия
Более 250 специалистов прибыли на место взрыва газа в Липецкой области
07:41
Происшествия
Жители соседнего дома помогали пострадавшим при взрыве газа в Ельце
07:40
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о взрыве газа в Ельце
07:39
Общество
Оренбургский художник Александр Буров скончался от рака в возрасте 79 лет
Все новости

Взрыв бытового газа в Ельце: что известно на данный момент

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 07:26
Происшествия
Взрыв бытового газа в Ельце: что известно на данный момент
Pr Scr youtube.com  /  РЕН ТВ

Елец, 11 сентября. Конструкция двухэтажного дома в Ельце (Липецкая область) пострадала из-за взрыва бытового газа. На данный момент спасатели ищут живых людей под обломками.

Информация о хлопке газа поступила в 00:52 по московскому времени. На вызов выехали 15 спасателей. К операции были подключены четыре единицы специальной техники. Незадолго до инцидента в поселке проводились проверки. Дом, в котором взорвался газ, не был аварийным, его состояние оценивалось как хорошее.

На месте происшествия было зафиксировано существенное обрушение стен. Один из подъездов здания оказался полностью разрушенным. Всего в двухподъездном доме 16 квартир — половина из них восстановлению не подлежат. Спасатели эвакуировали всех жильцов из уцелевшей части здания и приступили к завалам. Работы осложняются тем, что конструкции все еще нависают, и угроза нового обрушения существенная.

В результате обрушения погибли два человека. Первым спасатели извлекли тело 60-летней женщины. Несколько часов спустя в МЧС России сообщили об обнаружении тела 11-летнего ребенка. На данный момент известно о шести пострадавших. Их них пять человек находятся в больнице.

Точная причина разрушения пока не установлена. Однако, по предварительным данным, к взрыву привела утечка газа, которая могла возникнуть либо из-за неисправности оборудования, либо на фоне халатного обращения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Взрыв бытового газа в Ельце: что известно на данный момент
взрыв газа обрушение дома утечка газа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru