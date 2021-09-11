Взрыв бытового газа в Ельце: что известно на данный момент

Елец, 11 сентября. Конструкция двухэтажного дома в Ельце (Липецкая область) пострадала из-за взрыва бытового газа. На данный момент спасатели ищут живых людей под обломками.

Информация о хлопке газа поступила в 00:52 по московскому времени. На вызов выехали 15 спасателей. К операции были подключены четыре единицы специальной техники. Незадолго до инцидента в поселке проводились проверки. Дом, в котором взорвался газ, не был аварийным, его состояние оценивалось как хорошее.

На месте происшествия было зафиксировано существенное обрушение стен. Один из подъездов здания оказался полностью разрушенным. Всего в двухподъездном доме 16 квартир — половина из них восстановлению не подлежат. Спасатели эвакуировали всех жильцов из уцелевшей части здания и приступили к завалам. Работы осложняются тем, что конструкции все еще нависают, и угроза нового обрушения существенная.

В результате обрушения погибли два человека. Первым спасатели извлекли тело 60-летней женщины. Несколько часов спустя в МЧС России сообщили об обнаружении тела 11-летнего ребенка. На данный момент известно о шести пострадавших. Их них пять человек находятся в больнице.

Точная причина разрушения пока не установлена. Однако, по предварительным данным, к взрыву привела утечка газа, которая могла возникнуть либо из-за неисправности оборудования, либо на фоне халатного обращения.