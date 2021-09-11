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Ученые из Хорватии идентифицировали найденное на дне Адриатики старинное судно
Общество
Ученые из Хорватии идентифицировали найденное на дне Адриатики старинное судно
pixabay.com

Загреб, 11 сентября. Хорватские ученые провели исследование обломков найденного в Адриатическом море корабля и выяснили, что он ходил еще во II веке до нашей эры, пишет Total Croatia News.

По найденным следам удалось установить, что судно было торговым и затонуло примерно две тысячи лет назад. Археологи проанализировали находку и констатировали ее уникальность. По их словам, корабль является древнейшим из когда-либо обнаруженных на дне Адриатического моря.

Судно находилось на небольшой глубине. Его длина составляет около 25 метров. При учете всех обстоятельств остается лишь удивиться тому, что корабль так долго оставался незамеченным. Обнаружил его словенский археолог Милан Эрик во время исследования, которое началось в 2018 году.

Недавно российские археологи обнаружили в Смоленской области древнее славянское поселение. В ходе исследования выяснилось, что оно относится к культурной группе типа Заозерье III-IV веков нашей эры.

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археологи кораблекрушение адриатическое море
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