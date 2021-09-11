CDC: невакцинированные люди имеют шанс заболеть COVID-19 в 11 раз больше

Вашингтон, 11 сентября. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США на основе исследований выяснил, что у привитых от COVID-19 людей смертельный риск от заболевания значительно снижен.

Опыты проводились на 600 тыс. добровольцах. По полученным данным выяснилось, что вероятность быть госпитализированным при заражении новой коронавирусной инфекцией у привитых людей снижена в десять раз. При этом граждане, которые не поставили себе ни один укол рискуют заболеть COVID-19 в 4,5 раза больше, пишет издание The Hill.

«Как мы демонстрируем исследованием за исследованием, вакцинация эффективна», — заявила директор CDC Рошель Валенски.

Тем временем в Москве продолжается полномасштабная прививочная кампания. По данным главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, в столице вакцинацию от коронавируса прошли почти 5 млн человек.