Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 07:18
07:12
Общество
Ученые из Хорватии идентифицировали найденное на дне Адриатики старинное судно
07:11
Общество
The Guardian: Pfizer увеличивает риск миокардита среди мальчиков до 15 лет
07:07
Общество
CDC: невакцинированные люди имеют шанс заболеть COVID-19 в 11 раз больше
07:02
Экономика
Финансист Коркка посоветовала россиянам не затягивать с решением взять ипотеку
06:47
Происшествия
Жители взорвавшегося под Ельцом дома рассказали о первых минутах после трагедии
06:46
Происшествия
Пламя охватило автомобиль Renault в Красногвардейском районе Петербурга
06:43
Общество
Архитектор Боудник объяснил обрушение небоскребов в Нью-Йорке 11 сентября
06:38
Политика
МИД Украины увидел угрозу для страны в учениях «Запад-2021»
06:35
Политика
Sina: Запад вставляет палки в колеса российско-китайскому сотрудничеству
06:32
Шоу-бизнес
Певица МакSим представила первую песню после выхода из комы
Все новости

Финансист Коркка посоветовала россиянам не затягивать с решением взять ипотеку
Экономика
Финансист Коркка посоветовала россиянам не затягивать с решением взять ипотеку
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Вопрос, в каком возрасте стоит взять ипотеку, каждый решает сам. Но раздумывать над этим слишком долго не рекомендуется, рассказала финансист Надежда Коркка.

Строгих ограничений по возрасту заемщиков у банков нет. Но многие отказывают людям в возрасте от 25 до 30 лет и гражданам предпенсионного возраста из-за возможных проблем с выплатой кредита и трудоустройством, передает «Прайм».

«Анализ рынка труда и зарплат показывает, что у большинства россиян проблемы с доходами и трудоустройством начинаются задолго до пенсии – примерно после 45-50 лет. Это следует учитывать и тем, кто нуждается в ипотеке. В пенсионном возрасте кредит получить сложно», — предупредила Коркка.

Сбербанк готов представлять ипотечный кредит 18-летним россиянам. Мнение на этот счет разделились среди экспертов из-за возможных сложностей с его погашением. Доктор экономических наук Олег Мисько отметил, что молодые люди при всех своих талантах, вряд ли смогут занимать серьезные позиции на рынке труда.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Финансист Коркка посоветовала россиянам не затягивать с решением взять ипотеку
ипотека возраст трудоустройство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru