Финансист Коркка посоветовала россиянам не затягивать с решением взять ипотеку

Москва, 11 сентября. Вопрос, в каком возрасте стоит взять ипотеку, каждый решает сам. Но раздумывать над этим слишком долго не рекомендуется, рассказала финансист Надежда Коркка.

Строгих ограничений по возрасту заемщиков у банков нет. Но многие отказывают людям в возрасте от 25 до 30 лет и гражданам предпенсионного возраста из-за возможных проблем с выплатой кредита и трудоустройством, передает «Прайм».

«Анализ рынка труда и зарплат показывает, что у большинства россиян проблемы с доходами и трудоустройством начинаются задолго до пенсии – примерно после 45-50 лет. Это следует учитывать и тем, кто нуждается в ипотеке. В пенсионном возрасте кредит получить сложно», — предупредила Коркка.

Сбербанк готов представлять ипотечный кредит 18-летним россиянам. Мнение на этот счет разделились среди экспертов из-за возможных сложностей с его погашением. Доктор экономических наук Олег Мисько отметил, что молодые люди при всех своих талантах, вряд ли смогут занимать серьезные позиции на рынке труда.