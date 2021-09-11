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Жители взорвавшегося под Ельцом дома рассказали о первых минутах после трагедии
Происшествия
Жители взорвавшегося под Ельцом дома рассказали о первых минутах после трагедии
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Елец, 11 сентября. Супруги, жившие во взорвавшемся под Ельцом доме, были вынуждены выбежать на улицу «в одних ночнушках». Они помогали разгребать завалы и доставать из-под них людей.

Взрыв бытового газа произошел после полуночи в поселке Солидарность в Ельце (Липецкая область). В результате инцидента разрушился целый подъезд двухэтажного дома, полностью уничтоженными оказались восемь квартир. Одна из них принадлежала семье собеседника РЕН ТВ.

«Ночевал в деревне со средним сыном. Позвонили, сразу бросил все, приехал. Испугался за семью — у меня жена и двое маленьких детей. Слава богу они не пострадали, но мы остались без жилья», — рассказал Павел.

Жители соседнего дома также принимали участие в разборе завалов. Один мужчина рассказал, как услышал хлопок за ужином, после чего отключился свет. Он вышел на улицу, увидел свет от фонариков, где и произошло обрушение.

«Увидели — рука торчит из-под завала. Начали разгребать, достали женщину. Разгребали, достали маленького ребенка, укутали его и передали. Женщина кричит: там еще должен быть ребенок. Мы ковыряли, а там лежала плита на кровати. Сверху ребенка достали, а второй ребенок погиб», — рассказал житель поселка.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме. Разбирательство будут производить согласно статье 238 УК РФ «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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