Архитектор Боудник объяснил обрушение небоскребов в Нью-Йорке 11 сентября

Нью-Йорк, 11 сентября. Обрушение зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ) могло быть спровоцировано горящим топливом самолетов, которые в них врезались. Так считает архитектор Иржи Боудник.

Боудник является одним из свидетелей крупного теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года на территории США. Он принимал непосредственное участие в восстановлении картины трагедии. По словам архитектора, никаких оснований для создания конспирологических теорий на эту тему нет, поскольку рано или поздно правда все равно бы вскрылась.

«К тому же у меня есть вещественные доказательства, подтверждающие участие самолетов в атаке на здания — я нашел в различных местах развалин зданий ВТЦ, например, куски обшивки самолета, наушники одного из членов экипажа и некоторые другие предметы», — цитирует его РИА Новости.

Ключевую роль в обрушении зданий, по словам архитектора, сыграл авиакеросин в самолетах. Именно он спровоцировал появление огненного пекла, приведшего к нарушению стальных конструкций зданий.

Сегодня отмечается ровно 20 лет со дня терактов 11 сентября. В честь этого события в США пройдет серия траурных мероприятий, которые планирует посетить американский президент Джо Байден.