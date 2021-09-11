МИД Украины увидел угрозу для страны в учениях «Запад-2021»

Киев, 11 сентября. Российско-белорусские учения «Запад-2021» серьезно обеспокоили Украину. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина-24» призвал следить за маневрами.

По его мнению, разыгрываемые на учениях сценарии представляют серьезную угрозу для украинского государства. При этом он не пояснил, с чем именно связаны его опасения.

«Что касается учений «Запад-2021», то нам нужно следить за этим внимательнее», — отметил Кулеба.

Российско-белорусские учения стартовали 10 сентября на пяти полигонах республики. В них примут участие около 200 тыс. военнослужащих, примерно 80 самолетов и вертолетов, а также наземная боевая техника.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также прокомментировал маневры «Запад-2021». По его словам, после окончания учений Россия не отведет свои войска, а направит их на Украину, чтобы окружить ее с трех сторон.