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Sina: Запад вставляет палки в колеса российско-китайскому сотрудничеству

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 06:35
Политика
Sina: Запад вставляет палки в колеса российско-китайскому сотрудничеству
Федеральное агентство новостей

Пекин, 11 сентября. Сотрудничество России и Китая давно и серьезно беспокоит западные страны. Однако своим давлением и нападками Европа только усиливает партнерство двух сторон, передает Sina.

Материал посвящен реакции Запада на совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021». Испытания пройдут на российском полигоне Донгуз в Оренбургской области. Запад уверен, что мероприятие является провокацией и обвиняет РФ и КНР в попытке создать «военный союз».

Российская и китайская стороны действительно развивают двустороннее взаимоотношение. Первые в истории совместные военно-морские учения прошли еще в 2019 году. Кроме того, недавно китайские солдаты поучаствовали в «Армейских международных играх-2021» (АрМИ-2021). Ожидается, что «Мирная миссия-2021» завершится с таким же успехом. Западные политические круги и общественность используют этот инфоповод, чтобы в очередной раз раздуть проблему из ничего и «вставить палки в колеса» взаимодействию двух стран, пишет Sina.

«Эти нападки включают в себя как попытки демонизировать и противодействовать стратегическому сотрудничеству Китая и России, так и стратегическое намерение постоянно провоцировать, оказывать давление и способствовать упадку китайско-российского стратегического сотрудничества», — добавил автор публикации.

Государства держатся рядом с друг другом, так как чувствуют взаимную помощь и поддержку. Россия и Китай становятся единомышленниками и часто «говорят в унисон». Они сходятся во мнении на исторические события, политике в отношении международных организаций, ситуации вокруг Афганистана. Автор приходит к выводу, что позитивное значение и всеобъемлющая ценность укрепления всестороннего стратегического сотрудничества между Китаем и Россией неоспоримы и очевидны.

Антироссийская истерия развилась и на фоне другого важного диалога двух стран: Россия и Белоруссия приступили к масштабным совместным учениям «Запад-2021». В связи с этим событием Польша приняла решение ввести чрезвычайное положение в восточных регионах, чем насмешила некоторых своих соседей.

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взаимодействие российско-китайское сотрудничество мирная миссия-2021
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