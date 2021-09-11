Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 07:19
07:12
Общество
Ученые из Хорватии идентифицировали найденное на дне Адриатики старинное судно
07:11
Общество
The Guardian: Pfizer увеличивает риск миокардита среди мальчиков до 15 лет
07:07
Общество
CDC: невакцинированные люди имеют шанс заболеть COVID-19 в 11 раз больше
07:02
Экономика
Финансист Коркка посоветовала россиянам не затягивать с решением взять ипотеку
06:47
Происшествия
Жители взорвавшегося под Ельцом дома рассказали о первых минутах после трагедии
06:46
Происшествия
Пламя охватило автомобиль Renault в Красногвардейском районе Петербурга
06:43
Общество
Архитектор Боудник объяснил обрушение небоскребов в Нью-Йорке 11 сентября
06:38
Политика
МИД Украины увидел угрозу для страны в учениях «Запад-2021»
06:35
Политика
Sina: Запад вставляет палки в колеса российско-китайскому сотрудничеству
06:32
Шоу-бизнес
Певица МакSим представила первую песню после выхода из комы
Все новости

Певица МакSим представила первую песню после выхода из комы
Шоу-бизнес
Певица МакSим представила первую песню после выхода из комы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 11 сентября. Певица МакSим вернулась к работе после двухмесячной комы и выписки из больницы. Она представила песню «Заведи», которую впервые исполнила еще в подростковом возрасте.

Песня «Заведи» известна многим поклонникам творчества МакSим. Артистка впервые спела ее в 12 лет, а затем неоднократно исполняла на своих концертах. Композиция посвящена пробуждению и страсти. Новость о выходе перезаписанной песни появилась на фан-странице МакSим в социальной сети «ВКонтакте».

Особенно сильно композиция понравилась поклонникам после ее исполнения на концерте певицы в Сокольниках в 2013 году. Автором песни являются участники музыкальной группы «Pro-Z» из Казани. Стартовая студийная запись была сделана еще в 2002 году, однако избежала широкой известности. Затем композицию включили в сборник «Русская десятка», который выпустила группа «Тату».

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса продолжают споры вокруг болезни певицы МакSим. Одни поддерживают артистку и восхищаются ее возвращением к работе, а другие считают, что певица вовсе не лежала в коме. Исполнитель Данко считает, что в клинике МакSим пребывала вовсе не из-за болезни, а по другим причинам.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певица МакSим представила первую песню после выхода из комы
музыка песня макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru