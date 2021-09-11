Певица МакSим представила первую песню после выхода из комы

Москва, 11 сентября. Певица МакSим вернулась к работе после двухмесячной комы и выписки из больницы. Она представила песню «Заведи», которую впервые исполнила еще в подростковом возрасте.

Песня «Заведи» известна многим поклонникам творчества МакSим. Артистка впервые спела ее в 12 лет, а затем неоднократно исполняла на своих концертах. Композиция посвящена пробуждению и страсти. Новость о выходе перезаписанной песни появилась на фан-странице МакSим в социальной сети «ВКонтакте».

Особенно сильно композиция понравилась поклонникам после ее исполнения на концерте певицы в Сокольниках в 2013 году. Автором песни являются участники музыкальной группы «Pro-Z» из Казани. Стартовая студийная запись была сделана еще в 2002 году, однако избежала широкой известности. Затем композицию включили в сборник «Русская десятка», который выпустила группа «Тату».

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса продолжают споры вокруг болезни певицы МакSим. Одни поддерживают артистку и восхищаются ее возвращением к работе, а другие считают, что певица вовсе не лежала в коме. Исполнитель Данко считает, что в клинике МакSим пребывала вовсе не из-за болезни, а по другим причинам.