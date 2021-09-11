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Медведев и Джокович сразятся в финале теннисного турнира US Open
Спорт
Медведев и Джокович сразятся в финале теннисного турнира US Open
commons.wikimedia.org  /  Carine06 / CC BY-SA 2.0

Нью-Йорк, 11 сентября. Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) обыграл немца Александра Зверева. В финале ему будет противостоять Даниил Медведев.

Первая ракетка мира Джокович обыграл своего оппонента со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Матч проходил в Нью-Йорке и длился около 3,5 часов.

В другом полуфинале Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссимома. Поединок россиянину дался довольно легко, за исключением второго сета, где канадец вел со счетом 2:5, однако в итоге все же уступил (7:5).

Финальный поединок между Медведевым и Джоковичем состоится 12 сентября. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

После выхода в полуфинал Медведев опубликовал мотивационный пост в своем Instagram-аккаунте. Под ним собралось множество комментариев болельщиков, которые пожелали теннисисту удачи в следующих матчах.

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даниил медведев us open новак джокович
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