Медведев и Джокович сразятся в финале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, 11 сентября. Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) обыграл немца Александра Зверева. В финале ему будет противостоять Даниил Медведев.

Первая ракетка мира Джокович обыграл своего оппонента со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Матч проходил в Нью-Йорке и длился около 3,5 часов.

В другом полуфинале Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссимома. Поединок россиянину дался довольно легко, за исключением второго сета, где канадец вел со счетом 2:5, однако в итоге все же уступил (7:5).

Финальный поединок между Медведевым и Джоковичем состоится 12 сентября. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

После выхода в полуфинал Медведев опубликовал мотивационный пост в своем Instagram-аккаунте. Под ним собралось множество комментариев болельщиков, которые пожелали теннисисту удачи в следующих матчах.