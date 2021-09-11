Астролог Росс охарактеризовал коррумпированное окружение Зеленского

Киев, 11 сентября. Президента Украины Владимира Зеленского окружают нечестные и продажные люди. Соответствующий прогноз представил астролог Влад Росс в программе «Акценты».

Расположение звезд Зеленского указывает на окружающие его коррумпированность и воровство. Именно в этом и заключаются проблемы украинского государства, полагает Росс. Он порекомендовал президенту не менять тарифы, чтобы «не вывести народ на майдан».

«У него Юпитер в соединении с Черной Луной, да еще и в знаке Близнецы — это воровство, это коррупция. То есть Зеленскому говорят, что все хорошо, все нормально, а вокруг него процветает коррупция, процветает воровство, и ничего он не может с этим поделать», — объяснил астролог.

Владимир Зеленский ранее отказался переизбираться на второй президентский срок. Он заявил, что выполнит все обещания за четыре года и «поедет отдыхать».