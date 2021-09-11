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Спасатели ищут пенсионера под завалами дома после хлопка газа под Ельцом

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 06:16
Происшествия
Спасатели ищут пенсионера под завалами дома после хлопка газа под Ельцом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Елец, 11 сентября. Пенсионер может находиться под завалами жилого дома, частично обрушившегося после взрыва бытового газа под Ельцом. Об этом сообщили региональные власти.

Сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательную операцию на месте трагедии. Ранее из-под обломков дома достали тело женщины и 1971 года рождения и 11-летней девочки.

Взрыв бытового газа произошел ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района. После этого последовало частичное обрушение стены, пожара не было. Один из двух подъездов полностью уничтожен. Дом был построен в 1970 году и не считается аварийным.

На месте работают спасатели, карета скорой помощи, следователи и криминалисты. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

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