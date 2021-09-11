Спасатели ищут пенсионера под завалами дома после хлопка газа под Ельцом

Елец, 11 сентября. Пенсионер может находиться под завалами жилого дома, частично обрушившегося после взрыва бытового газа под Ельцом. Об этом сообщили региональные власти.

Сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательную операцию на месте трагедии. Ранее из-под обломков дома достали тело женщины и 1971 года рождения и 11-летней девочки.

Взрыв бытового газа произошел ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района. После этого последовало частичное обрушение стены, пожара не было. Один из двух подъездов полностью уничтожен. Дом был построен в 1970 году и не считается аварийным.

На месте работают спасатели, карета скорой помощи, следователи и криминалисты. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.