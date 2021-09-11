«Слова неважны»: экс-сотрудники Белого дома попросили Байдена не выступать 11 сентября

Вашингтон, 11 сентября. Слова президента США Джо Байдена в свете последних событий не имеют значения, поэтому ему не стоит выступать на траурных церемониях в память о терактах 11 сентября 2001 года.

Глава американского государства обратится к нации в заранее записанном обращении. Политические эксперты делают ставки, что же именно скажет президент, чтобы успокоить граждан после провального и унизительного вывода войск из Афганистана, передает Fox News.

«Очевидно, Байден намеревался произнести эту речь при совершенно других обстоятельствах», — отметил старший советник бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.

«Слова не имеют значения. Я говорю это как президентский спичрайтер. Слова не имеют значения, когда они не сопровождаются соответствующими действиями», — объявил бывший главный спичрайтер президента Джорджа Буша Марк Тиссен.

Байдену порекомендовали не притворятся, что операция в Афганистане была успешной, и признать свое поражение. Миллер отметил, что никто из американцев не хочет, чтобы его обманывали в 20-ю годовщину терактов 11 сентября.

«Он планировал приурочить успешную дату выхода из Афганистана к 20-й годовщине событий 11 сентября. Фактически, его высказывания следуют за безоговорочной капитуляцией перед талибами после 20-летней войны. [...] Это было величайшее внешнеполитическое унижение не только в истории США, но и в истории любой крупной мировой державы», — добавил Миллер.

Сразу три траурных церемонии пройдут в США 11 сентября. Мероприятия запланированы в Нью-Йорке, Пенсильвании и в Вирджинии.