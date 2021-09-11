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СК возбудил уголовное дело после гибели женщины и ребенка под Ельцом

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 06:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели женщины и ребенка под Ельцом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Елец, 11 сентября. Дело об указании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено после гибели двух человек при обрушении стены жилого дома под Ельцом Липецкой области.

Частичное обрушение стены двухэтажного жилого дома произошло после хлопка бытового газа. Под завалами спасатели обнаружили тела женщины и маленькой девочки. Еще шесть человек получили травмы, всем им оказана необходимая медицинская помощь.

«Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — уточнили в региональном ведомстве.

Взрыв газа произошел в 00:52 субботы в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность. Дом построен в 1970 году и не является аварийным. В качестве основной причины произошедшего рассматривается утечка газа. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы, работа осложняется угрозой обрушения нависающих конструкций.

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уголовное дело взрыв газа елец ск россии липецкая область
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