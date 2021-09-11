Около 100 школьников Ямала освоили робототехнику и 3D-моделирование в «Сириусе»

Салехард, 11 сентября. Ямальские призеры и участники олимпиад по физике, информатике и математике закончили курсы по инженерно-техническому направлению в коворкинг-центре «Сириус».

На побережье Черного моря перспективные ямальцы освоили робототехнику, 3D-моделирование и разработку IT-проектов. Школьники лично участвовали в создании различных устройств, компьютерных программ и игр.

«Эти две недели были максимально продуктивными, потому что столько занятий — по четыре пары в день. Все проходит на практике <...> Сначала все научились моделировать, вырезать и потом началась подготовка к проектам, изготовление», — рассказала одна из участниц Марьям Раджабова.

Церемонию закрытия посетят и кураторы северян. На протяжении всей программы они были рядом с подопечными, подсказывали, наставляли и поддерживали. Теперь участникам осталось только защитить готовые проекты перед комиссией экспертов, передает «Ямал Медиа».

Уроженцы ЯНАО посетили еще одно мероприятие. Делегация приняла участие в выставке «Сокровища Севера» в Москве.