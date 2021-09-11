Разбор завалов дома под Ельцом осложнен угрозой обрушения

Елец, 11 сентября. Спасатели продолжают разбирать завалы двухэтажного жилого дома под Ельцом, где ранее произошел хлопок бытового газа. Работы осложнены угрозой обрушения.

Обрушиться могут нависающие конструкции, о чем сообщил источник в экстренных службах региона. Из-за взрыва у дома уже частично рухнула одна из стен.

Взрыв бытового газа в жилом двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом произошел в 00:52 субботы. В результате происшествия погибли женщина и ребенок, еще шесть человек получили травмы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

После хлопка произошло частичное обрушение стены. Один из двух подъездов дома оказался полностью уничтожен. В местной администрации уточнили, что дом построен в 1970 году и не является аварийным. Предварительно установлено, что трагедию могла спровоцировать утечка газа. Сейчас на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, под завалами могут оставаться еще несколько человек.