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Разбор завалов дома под Ельцом осложнен угрозой обрушения

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 05:09
Происшествия
Разбор завалов дома под Ельцом осложнен угрозой обрушения
 /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Елец, 11 сентября. Спасатели продолжают разбирать завалы двухэтажного жилого дома под Ельцом, где ранее произошел хлопок бытового газа. Работы осложнены угрозой обрушения.

Обрушиться могут нависающие конструкции, о чем сообщил источник в экстренных службах региона. Из-за взрыва у дома уже частично рухнула одна из стен.

Взрыв бытового газа в жилом двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом произошел в 00:52 субботы. В результате происшествия погибли женщина и ребенок, еще шесть человек получили травмы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

После хлопка произошло частичное обрушение стены. Один из двух подъездов дома оказался полностью уничтожен. В местной администрации уточнили, что дом построен в 1970 году и не является аварийным. Предварительно установлено, что трагедию могла спровоцировать утечка газа. Сейчас на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, под завалами могут оставаться еще несколько человек.

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взрыв газа елец липецкая область
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