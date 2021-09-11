«Мамство не помеха»: Дакота попросила фанатов помочь в выборе фото для MAXIM

Москва, 11 сентября. Журнал MAXIM включил певицу Риту Дакоту в список «100 самых сексуальных женщин страны». Она обратилась к поклонникам с просьбой выбрать самую лучшую фотографию.

Дакота выложила на своей странице в социальной сети Instagram несколько кадров. На них она предстала только с кожаной курткой в руках. Последняя была необходима певице, чтобы слегка прикрыть грудь. Фотограф разместил Дакоту полубоком к камере.

Pr Scr instagram.com / @ritadakota

Звезда заметила, что для поста ей пришлось обрезать всю «срамоту». А вот в формат stories она добавила более открытые варианты. Дакота предложила подписчикам проголосовать и выбрать снимок, который можно будет послать редакторам журнала.

«Не все ж нам премии мамочек получать [...]. Мамство sексу не помеха», — подписала пост Дакота.

Поклонники с ажиотажем встретили предложение исполнительницы выбрать лучшую фотографию. Они принялись голосовать в комментариях, развернув нешуточную борьбу.

«Первая,красивая, глубокая женщина. Как девочка с обложки», — написала пользовательница Сети.

«Во второй эстетика просто зашкаливает», — отметил фанат.

«Какая красотища! Третья — искусство, не иначе», — возразил предыдущим комментаторам юзер.

Некоторые подписчики поблагодарили Дакоту за трансляцию личной свободы для женщин с детьми. По их словам, в современном мире важно напоминать мамам, что они не должны забывать о себе.

Однако сама Дакота вряд ли когда-нибудь забудет о собственном внутреннем комфорте. Недавно она сходила на шопинг в ЦУМ и вышла из него с покупками на миллион рублей.