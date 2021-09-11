Тело ребенка нашли под завалами разрушенного дома в Ельце

Елец, 11 сентября. Число погибших в результате хлопка бытового газа в жилом доме под Ельцом Липецкой области увеличилось до двух. Из-под завалов достали тело ребенка.

Первой погибшей стала женщина, под завалами могут оставаться еще несколько человек. В настоящее время известно о двух жертвах, включая ребенка, еще шесть человек получили различные травмы, уточнили в экстренных службах региона.

Взрыв бытового газа произошел в 00:52 субботы, 11 сентября, в жилом двухэтажном доме, расположенном на улице Школьной в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Хлопок привел к частичному обрушению стены, пожара не последовало.

Дом имеет два подъезда, один из них полностью уничтожен. Его построили в 1970 году, оно не входило в число аварийных. Всего в доме прописаны 47 человек, однако некоторые из них в нем не проживают. В качестве одной из причин взрыва рассматривается утечка газа.