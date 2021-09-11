Инцидент со взрывом газа под Липецком произошел в исправном доме

Елец, 11 сентября. Жилой двухэтажный дом в городе Елец Липецкой области, в котором произошел взрыв газа, не находился в аварийном состоянии. Такое заявление сделали в администрации Липецка.

Взрыв произошел в поселке Солидарность по улице Школьная, дом 24. Информация о ЧП поступила на пульт спасателей в 00:52 по московскому времени.

«Хлопок газа произошел в двухподъездном, 16 квартирном доме 1970 года постройки. Дом не является аварийным», — следует из заяления.

После хлопка газа спасатели начали проводить эвакуацию жильцов. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек, которые были доставлены в больницу.

Во время взрыва в жилом доме погибли женщина и ребенок. Пострадали по меньшей мере шесть человек.