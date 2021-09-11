Павел Климкин попытался связать учения «Запад-2021» с попыткой захвата Украины

Киев, 11 сентября. Россия намерена окружить украинское государство с трех сторон с помощью учений «Запад-2021». Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Чиновник выразил уверенность, что после завершения маневров российский военный контингент не вернется домой, а останется в Белоруссии. По этой причине Украине необходимо в кратчайшие сроки найти достойный ответ угрозе с помощью НАТО, сказал он.

«Учения "Запад-2021", начавшиеся сегодня, означают желание России взять нас в окружение с трех сторон», — заявил Климкин в интервью изданию «Газета.ua».

Мысли экс-главы украинского МИД сложно связать со здравым мышлением и реальным положением дел. Тем не менее с полной уверенностью он утверждает, что российские войска окружат Украину со стороны Крыма, востока и с севера, где проходит граница с белорусским государством.

Несмотря на истинные цели российско-белорусских учений по укреплению двустороннего сотрудничества в области обороноспособности, Запад всерьез обеспокоен маневрами. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявил, что Альянс будет пристально следить за этим событием.